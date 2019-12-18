Источники СМИ сообщили об обысках у Михаила Гуцериева. Он это опроверг и заявил о провокации

В доме миллиардера Михаила Гуцериева и в офисах связанных с ним компаний, по данным источников СМИ, прошли обыски. Первым об этом сообщил Mash. Сам Гуцериев в интервью РЕН ТВ назвал эти сообщения провокацией и неправдой.

Как утверждает источник «Ведомостей», обыски прошли в рамках уголовного дела о контрабанде нефти в Европу одной из компаний сына Гуцериева. В обысках, по словам источника, участвовали полиция, ФСБ, а также Федеральная таможенная служба (ФТС), по заявлению которой возбудили дело. Источник РБК в ГУ МВД по Москве также подтвердил информацию об обысках.

Источник «Коммерсанта» заявил, что в деле речь идет о поставках нефти в Турцию на два миллиарда рублей в обход таможенных платежей. Дело завели после того, как появилась информация, что нефть из Турции может поступать на Украину.

Обыск проходит в том числе в офисе компании «ФортеИнвест», которой руководит сын Михаила Гуцериева Саид, пишет Baza. Сотрудник компании сказал «Открытым медиа», что пришел в офис около 10 утра и не видел обысков. Корреспондент «Медузы» сообщил, что в бизнес-центре, где находится компания «ФортеИнвест», все спокойно, но в сам офис не пройти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ничего не слышал об обысках в компаниях Гуцериева.

Группа «Сафмар» Михаила Гуцериева, как и сам бизнесмен, заявила, что информация об обысках не соответствует действительности. Она утверждает, что у правоохранительных органов нет претензий к компаниям группы.

Михаил Гуцериев — основной владелец группы «Сафмар». Журнал Forbes в августе пятый год подряд назвал семью Гуцериевых самой богатой в России — ее общее состояние оценивается в 5,65 миллиарда долларов. Состояние Михаила Гуцериева, по данным Forbes, составляет 3,7 миллиарда долларов.

В октябре у группы «Сафмар» возник конфликт с журналом Forbes из-за статьи о триллионном долге компаний его семьи (стороны заключили мировое соглашение). Через две недели после публикации анонимные телеграм-каналы сообщили, что в редакции Forbes якобы идут обыски. В журнале назвали это ложью и заявили о «черной пиар-кампании», направленной против издания.

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