Глава генсовета «Единой России» подготовил законопроект о госрегулировании такси

Группа депутатов и сенаторов о главе с вице-спикером Совета Федерации и секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком собирается 18 декабря внести в Госдуму законопроект о госрегулировании работы такси. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст проекта. Турчак подтвердил его подлинность.

Среди прочего предлагается, чтобы сервисы заказа такси несли солидарную ответственность за действия перевозчиков. Сейчас, по словам Турчака, агрегаторы такси «практически не несут ответственности за безопасность пассажира во время поездки». Авторы документа предложили, чтобы максимальный размер компенсации для пассажиров составлял два миллиона рублей.

Авторы законопроекта также предложили, чтобы до перевозок допускали как юрлиц и ИП, так и самозанятых граждан. До управления такси, согласно проекту, не допустят людей без российских водительских прав. Турчак сообщил, что на это введут отсрочку на три года. При этом такой запрет уже есть в российских законах.

Кроме того, водители будут должны проходить аттестацию на знание улично-дорожной сети региона России, где им выдали разрешение на перевозку пассажиров.

В октябре 2018 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании деятельности такси. В дальнейшем его не рассматривали. В новой версии документа, представленной в августе 2019 года, предлагалось разрешить работать таксистами только гражданам РФ с водительскими правами российского образца.