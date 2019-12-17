В законопроект о многомиллионных штрафах за незаконную агитацию внесли поправки

Обновлено. Автор законопроекта Адальби Шхагошев уточнил, что поправки не выводят крупные интернет-компании из-под действия закона. Он подчеркнул, что они подпадают под действие нормы как юридические лица.

Из законопроекта, предусматривающего крупные штрафы за незаконную агитацию для иностранных СМИ, убрали положение, из-за которого под него подпадали крупные онлайн-платформы, продающие рекламу. Об этом пишет «Коммерсант», ознакомившийся с текстом поправок.

В первоначальном виде под «иностранным СМИ» подразумевались любые структуры, «распространяющие предназначенные для неограниченного круга лиц печатные, аудиовизуальные и иные сообщения и материалы» — таким образом, под него подпадали такие сайты как YouTube, Google, Facebook. В новой версии понятие «иностранное СМИ» трактуется по действующему закону о СМИ — то есть это находящиеся за рубежом газета, радиостанция, телекомпания или сайт, зарегистрированные как СМИ.

Законопроект предлагает увеличить штрафы за незаконную агитацию на несколько порядков: физические лица будут вынуждены платить за незаконную агитацию от 110 тысяч до 170 тысяч рублей (сейчас — до 1500 рублей), должностные лица — от 2,25 до 3,25 миллиона рублей (сейчас — до 3000 рублей), а юридические лица — до 4% от оборота (сейчас — до 30 тысяч рублей). В законопроекте отмечено, что для иностранных СМИ штраф будет не меньше 2,2 миллиона рублей.

В середине октября думская комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России обвинила иностранные СМИ, включая «Медузу», в нарушении режима «дня тишины» во время местных выборов в сентябре 2019 года. Суть претензий в комиссии не раскрыли.

Автор законопроекта, замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Адальби Шхагошев ранее заявлял, что распространение положений документа на Google и Facebook позволит «дисциплинировать мировые медиа-гиганты».