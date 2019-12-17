В правительстве России рассказали о 700 миллионах долларов для сирийского химического завода и порта Тартус

Россия восстановила работу единственного в Сирии завода химических удобрений в Хомсе, инвестиции в предприятие оцениваются в 200 миллионов долларов. Об этом рассказал вице-премьер российского правительства Юрий Борисов, передает ТАСС.

Завод был закрыт из-за боевых действий, сейчас на нем работают полторы тысячи человек.

Кроме того, по словам Борисова, 500 миллионов долларов за четыре года планируется вложить в порт . Об источниках финансирования завода и порта Борисов не сказал.

«Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт», — сказал чиновник, отметив, что несмотря на низкую загрузку порта, в Тартусе создали 3,7 тысячи рабочих мест.

В сентябре 2019 года Financial Times писала, что «Стройтрансгаз Логистика» (дочернее предприятие «Стройтрансгаза» Геннадия Тимченко) получило разрешение от властей Сирии на добычу фосфатов. Их используют в производстве удобрений. Также, по данным газеты, «Стройтрансгаз Логистика» заключила контракт на эксплуатацию порта Тартус для зарубежных поставок.