В ОНК заявили о применении насилия к бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну во время принудительного кормления в СИЗО

К бывшему главе Серпуховского района Подмосковья , который объявил голодовку в СИЗО «Матросская тишина», применяли насилие во время принудительного кормления. Об этом сообщила член московской ОНК Марина Литвинович.

16 декабря члены ОНК посетили Шесуна в СИЗО. По словам Литвинович, он был бледен, истощен и не вставал с инвалидного кресла. Члены ОНК нашли на его ногах и левой руке прямоугольные гематомы. По словам Шестуна, это следы от ремней, которыми его привязывали к кровати при кормлении.

Шестун сказал, что его начали принудительно кормить 10 декабря. В тот день к нему в палату зашли врачи и два прокурора. Один из них, Василий Грамма, якобы сказал врачам: «Делайте, что хотите, я вас прикрою». Через несколько часов Шестуна привязали к кровати ремнями, сделали ему капельницу и грубо ввели через нос зонд для питания.

Шестун добавил, что плохо помнит события с 10 по 13 декабря. По его словам, ему давали психотропные вещества: галоперидол и аминазин. Шестун утверждает, что написал согласие на принудительное кормление только 13 декабря.

С момента ареста Александр Шестун держал в СИЗО несколько голодовок общей продолжительностью около 180 дней. Таким образом он выражал протест против заказного, по его мнению, уголовного преследования. Из-за голодовки Шестуна перевели в больницу «Матросской тишины».

13 декабря стало известно, что Александра Шестуна начали кормить принудительно. Адвокат арестанта заявила, что того привязывали к кровати, а в еду могли добавлять психотропы, чтобы получить согласие на принудительное кормление.