ЦБ предложил ограничения по ипотеке для слишком закредитованных россиян

ЦБ предложил банкам создавать больше резервов при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад регулятора.

Банк России рассматривает вариант ввести с 1 июля 2020 года надбавки к коэффициентам риска по ипотеке. Надбавку увяжут с показателем долговой нагрузки заемщика (ПДН) и его первоначальным взносом.

Так, для самых распространенных ипотечных кредитов с первоначальным взносом 20-30% такая надбавка составит 10 процентных пунктов, пишут «Ведомости».

В ЦБ, как уточняет газета, признают, что из-за ограничений нагрузка на капитал банков может вырасти в 1,4 раза.

В докладе регулятор назвал рост долговой нагрузки заемщиков уязвимостью ипотечного рынка. «Уязвимости нарастают в случае массового ослабления требований к заемщикам со стороны банков», — говорится в документе.

В октябре банки выдали чуть больше 118 тысяч рублевых кредитов на жилье общей суммой 271,7 миллиарда рублей, приводят «Ведомости» статистику ЦБ. Эти цифры больше сентябрьских, но меньше, чем в октябре 2018-го. Задолженность по ипотеке в рублях и в иностранной валюте к 1 ноября 2019 года составила 7,5 триллиона рублей.