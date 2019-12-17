Соболь и Албуров выиграли суд у московской лапшичной, требовавшей 100 тысяч рублей из-за акции протеста

Симоновский суд Москвы отказался удовлетворить иск одной из лапшичных сети «Тянем-потянем», поданный к сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и Георгию Албурову. Об этом сообщается в телеграм-канале «Команда Навального».

Владелец лапшичной Виталий Толкалов требовал взыскать с сотрудников ФБК 100 тысяч рублей за ущерб, причиненный заведению из-за акции протеста 3 августа. В лапшичной говорили, что были вынуждены закрыться в день протестов.

Адвокат ответчиков Алексей Молокоедов заявил в суде, что в простое лапшичной виноват арендодатель, распорядившийся не пускать персонал внутрь, пишут «Открытые медиа». Владелец заведения не смог это оспорить и суд встал на сторону ответчиков.

Летом 2019 года в Москве прошла серия акций протеста из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. После массовых выступлений несколько компаний подали иски к организаторам протестов.