Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против российских газопроводов

Сенат США большинством голосов принял проект оборонного бюджета США на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов, сообщает Reuters. Теперь документ должен поступить на подпись к президенту США Дональду Трампу.

В проект оборонного бюджета включили санкции в отношении российских газопроводов и . По мнению американских законодателей, эта мера поможет обеспечить энергобезопасность Европы.

Также в проект бюджета включили несколько других мер «по сдерживанию агрессии» России. В частности, это помощь Украине, в том числе поставки летального оружия, а также запрет на передачу Турции американских истребителей F-35 — его ввели из-за того, что Турция купила у России ЗРК С-400 «Триумф».