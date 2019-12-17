Reuters: в правительстве вернулись к идее забрать у ЦБ акции Сбербанка

В российском правительстве вновь рассматривают возможность передачи доли ЦБ в капитале Сбербанка третьей стороне — одной из госструктур, сообщили Reuters четыре источника.

Идея не нова, пишет агентство, развитие она получила на фоне того, что Банк России — одновременно и , и владелец контрольного пакета Сбербанка.

Пресс-секретарь российского премьер-министра Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил Reuters, что в правительстве нет конкретного решения по этому вопросу.

В Сбербанке от комментариев отказались, Минфин и ЦБ не ответили на запрос агентства.

В октябре замминистра финансов РФ Алексей Моисеев назвал «довольно странным» то, что ЦБ владеет контрольным пакетом в Сбербанке. «В целом проблема понятна, она стоит, но пока решения проблемы мы не нашли», — говорил чиновник.

ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция в Сбербанке. Кроме того, после крупных санаций в 2017 году регулятор стал акционером банков «Траст» и «Открытие».

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