Перед Верховной радой в Киеве противники закона о продаже земли устроили митинг. В столкновениях с ними пострадали 17 полицейских

В Киеве у здания Верховной рады несколько тысяч человек вышли на акцию против принятия нового закона о продаже земли.

Участники акции попытались разбить палатки, но им этого не позволили сделать сотрудники правоохранительных органов. В результате начавшихся столкновений, как заявил советник главы МВД Зоран Шкиряк, пострадали 17 сотрудников полиции, которых протестующие забрасывали камнями и бутылками. Сообщается также о как минимум одном пострадавшем протестующем и двоих пострадавших журналистах.

Верховная рада отменила вечернее заседание. В парламенте назвали происходящее у здания «спектаклем, чтобы сорвать сегодняшнее заседание».

Законопроект о продаже земли поддерживает президент Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа». Он предполагает отмену действующего 18 лет моратория на продажу сельскохозяйственных угодий на Украине. Против закона выступают «Батькивщина», пророссийская «Оппозиционная платформа» и националистическая «Свобода».

Земельная реформа является одним из условий МВФ для предоставления финансовой помощи Украине.