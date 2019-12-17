Главу фракции «Единой России» в думе Переславля-Залесского задержали по подозрению в убийстве таксиста

Депутат думы Переславля-Залесского Владимир Корнилов, возглавляющий фракцию партии «Единая Россия», задержан полицией по подозрению в убийстве. Об этом РИА Новости сообщил председатель городской думы Сергей Корниенко.

По данным издания 76.ru, Корнилов подозревается в убийстве 60-летнего водителя такси Павла Череднякова. Преступление совершено на бытовой почве.

16 декабря Корнилов досрочно сложил с себя депутатские полномочия.