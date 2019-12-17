«Автодор» подал иск на 5,4 миллиарда рублей к компании Агаларова из-за строительства ЦКАД

Обновление. В Crocus Group, в которую входит «Крокус Интернэшнл», считают, что иск подан по ошибке. В компании допустили, что иск будет отозван.

Госкомпания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») подала к компании «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова иск на 5,4 миллиарда рублей. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Суть исковых требований в карточке дела не раскрывается. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, «Автодор» требует взыскать неустойку по контракту на строительство первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги ( ) в Московской области.

В июле РБК сообщил, что, по версии следствия, компания «Крокус Интернэшнл» направляла авансы, выданные «Автодором», не на строительство ЦКАД, а на банковские депозиты, за счет чего получала проценты.

«Крокус Интернэшнл» входит в Crocus Group Араза Агаларова. Кроме ЦКАД эти компании были подрядчиками строительства стадионов к ЧМ-2018, а также объектов на острове Русский к саммиту АТЭС в 2012 году.