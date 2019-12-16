Полиция потеряла героиню статьи «Батеньки» о героиновой зависимости, находившуюся под подпиской о невыезде

Обновление: Анна Глазова сообщила «МБХ медиа», что не скрывается от следствия. «Я была у врача. Есть справка», — сказала она, добавив, что в ближайшее время планирует явиться в суд.

Героиня статьи издания «Батенька, да вы трансформер» о наркотической зависимости Анна Глазова, обвиненная в незаконном хранении наркотиков и находившаяся под подпиской о невыезде, скрылась от органов правосудия в неизвестном направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В октябре в Кузьминском суде Москвы должно было начаться рассмотрение уголовного дела Глазовой, однако она не явилась на заседание. Следующее заседание намечено на 25 декабря. Полиция рассматривает вопрос об объявлении подсудимой в розыск.

В декабре 2018 года издание «Батенька, да вы трансформер» опубликовало статью «Героин — собственность модели», в которой рассказывалось о женщине, долгое время употребляющей героин. Вскоре материал сняли с сайта издания по требованию Роскомнадзора. Настоящее имя героини в тексте не называлось, но позже редакция сообщила, что ее зовут Анна Глазова.

После выхода статьи «Батеньки» стало известно, что Глазова объявлена в розыск по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В конце января она была задержана и отправлена под арест. В СИЗО Глазова попыталась покончить с собой из-за «ломки». В июле ее отпустили из заключения под подписку о невыезде. После Глазова поменяла имя и фамилию на Тэо Логос.