РЖД разрешили сотрудникам взять в конце декабря до трех выходных, в том числе 31-го, за свой счет. Об этом сообщает РИА Новости.

Вторым условием, при котором работнику корпорации дадут эти выходные, в РЖД назвали «обеспечение непрерывного производственного процесса» и безопасность движения поездов.

В РЖД работают 730 тысяч человек, это крупнейший работодатель в России.

В ноябре в Госдуму внесли проект закона о выходном дне 31 декабря. В правительстве законопроект не поддержали, отметив, что работодатели могут самостоятельно решать, делать ли этот день выходным.

Выходным 31 декабря объявили в нескольких регионах России, но только для чиновников.