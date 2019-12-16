Бывшего члена московской ОНК приговорили к четырем годам условно за мошенничество. Он обещал освободить арестанта за деньги

Пресненский суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина, сообщает «Интерфакс».

Набиуллина обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на мошенничество. Подсудимый свою вину признал. Гособвинение просило суд приговорить Набиуллина к реальному сроку — 5 годам колонии общего режима.

По данным следствия, Набиуллин в 2017 году пообещал родственникам задержанного за денежное вознаграждение добиться замены меры пресечения с содержания в СИЗО, на не связанную с лишением свободы. За это член ОНК получил 29 миллионов рублей. При этом следствие считает, что Набиуллин не мог выполнить обещанное, а полученные деньги собирался похитить.

Из материалов дела, сообщает РАПСИ, также следует, что в ноябре 2017 года Набиуллин посетил в СИЗО находящегося под следствием мужчину и получил от него деньги в размере 50 тысяч долларов США за содействие в решении вопроса об освобождении из-под ареста, в связи с наличием у него тяжелого заболевания.