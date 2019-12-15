В Черном море затонула списанная подлодка

В Южной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря затонул списанный плавучий док со списанной подлодкой, со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали», — сказал один из собеседников агентства.

Каких-либо подробностей ТАСС не приводит.

По данным источников «Интерфакса», затонувшая подлодка уже всплыла, причина затопления — техническое состояние дока.

В Приморском крае в декабре при буксировке на утилизацию затонула дизельная подлодка, выведенная из состава Тихоокеанского флота. Экипажа и топлива на борту не было.