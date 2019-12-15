«Новая газета» опубликовала «расписки провокаторов», работавших против Любови Соболь на выборах в Мосгордуму

«Новая газета» опубликовала расписки предполагаемых участников провокаций в отношении юриста ФБК Любови Соболь во время ее кампании в Мосгордуму.

Провокации сопровождались публикациями , предположительно связанных с бизнесменом , пишет «Новая».

Так, к июльскому репортажу о том, что московская полиция нашла «цех по „рисовке“ подписей за Любовь Соболь» причастен, по данным газеты, бывший сотрудник «фабрики троллей» Игорь Мангушев.

Как следует из опубликованной газетой расписки, Мангушев получил 300 тысяч рублей на «комплекс мероприятий „Любовь“». Мангушев сказал изданию, что был подрядчиком на выборах в Мосгордуму, не сообщив, на кого работал.

В июне сотрудников штаба Соболь, которые собирали подписи, облили фекалиями. «Новая» выложила расписку, предположительно, одного из участников нападения Сергея Иванова. Из бумаги следует, что за «операцию „Говномет“» ему заплатили 130 тысяч рублей.

Соболь была одним из независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не зарегистрировали из-за недопустимого количества брака в подписях избирателей. В течение лета Соболь и другие политики организовали в Москве несколько акций протеста, большинство из которых не были согласованы.