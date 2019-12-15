Клиенты канадской биткоин-биржи усомнились в смерти ее гендиректора и потребовали эксгумации

Клиенты канадской биткоин-биржи QuadrigaCX потребовали эксгумировать тело ее бывшего гендиректора, после смерти которого доступ к криптовалюте на 190 миллионов долларов оказался утрачен. Об этом пишет CoinDesk.

Джеральд Коттен был, как утверждает биржа, единственным обладателем ключей к с криптовалютой. О его смерти объявили в декабре 2018-го, но клиенты QuadrigaCX сомневаются, действительно ли Коттен умер.

Адвокатская фирма Miller Thomson, представляющая интересы пользователей биржи, назвала обстоятельства смерти Коттена «сомнительными».

С учетом этого, а также больших потерь клиентов QuadrigaCX, необходимо дать четкий ответ, мертв ли Коттен, сказано в письме адвокатов в Канадскую королевскую конную полицию.