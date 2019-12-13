Госдума запретила использовать в уголовных делах декларации, поданые в рамках амнистии капитала

Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете на использование специальных деклараций, поданных в ходе амнистии капиталов, для возбуждения уголовных дел.

Также для возбуждения дел нельзя использовать документы, прилагаемые к декларации, и содержащуюся в ней информацию, а следствие не сможет ссылаться и на сам факт предоставления фигурантом дела декларации об амнистии капитала.

Закон вносит соответствующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и дополняет его запретом на изъятие спецдекларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Проект закона, запрещающего использовать для возбуждения уголовных дел декларации, поданные в ходе амнистии капиталов, был внесен в середине ноября группой авторов во главе председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Спор о законности использования деклараций по амнистии капитала в уголовных делах начался в связи с расследованием в отношении главы порта Усть-Луга Валерия Израйлита. По ФСБ изъяла и приобщила к обвинению декларацию Израйлита. Верховный суд был вынужден выпустить разъяснение об абсолютном запрете на использование данных деклараций в качестве доказательств по уголовному делу. Отмечалось, что и после разъяснения Верховного суда суд в Петербурге отказался исключить декларацию Израйлита из доказательств.

Амнистия капиталов была предложена президентом РФ Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию в 2014 году. «Человек получит твердые гарантии, что его не будут трясти правоохранительные органы, он не столкнется с административным и уголовным преследованием», — говорил он тогда.