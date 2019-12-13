Бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна начали принудительно кормить в СИЗО

Сотрудники СИЗО «Матросская тишина» начали принудительно кормить бывшего главу Серпуховского района . Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на письмо Шестуна, которое есть в распоряжении редакции.

«Накормили меня насильно. Связали <…> Каждый день ко мне вызывают несколько психиатрических и обычных скорых помощей. То пугали меня, что вышли в три суда за решением о принудительном лечении, то хотели увезти в психушку „Кошкин дом“ при Бутырской тюрьме <…> Начальство всех мастей тут круглосуточно находится возле меня. Как я понял, у них не получается положить меня в психушку», — цитирует издание письмо Шестуна.

О том, что Шестуна принудительно кормят в СИЗО, также сообщила «МБХ медиа» глава общественного комитета «Свободу Шестуну» Влада Русина.

Шестун объявил голодовку практически сразу же после своего ареста в знак протеста из-за заказного, по его мнению, уголовного преследования. Он несколько раз прерывал голодовку по просьбе медиков. По словам адвокатов Шестуна, за время ареста он похудел на 20 килограммов.