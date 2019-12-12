Сенат США одобрил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России

Сенат США одобрил кандидатуру Джона Салливана на должность посла в России.

В поддержку Салливана высказались 70 человек, 22 были против. Для утверждения кандидатуры необходимо было простое большинство голосов.

С 2017 года и до последнего времени Джон Салливан является заместителем госсекретаря США.

Предыдущий посол США в России Джон Хантсман, занимавший эту должность с 2017 года, ушел в отставку с 3 октября. Это решение связано с его желанием поучаствовать в борьбе за пост губернатора штата Юта.