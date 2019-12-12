Сбербанк попытается устроить увольняемых сотрудников на работу в другие банки

Сбербанк предлагает другим кредитным организациям принять на работу его сотрудников, которых собирается уволить. Как рассказали «Коммерсанту» представители нескольких банков, они получили предложение о сотрудничестве от HR-подразделения Сбербанка — портала NextSteps.

Задачей этого портала, следует из письма NextSteps, является поиск работы для сокращаемых сотрудников Сбербанка — опытных работников с подтвержденными профессиональными достижениями.

В Сбербанке сообщили, что участие в проекте NextSteps бесплатно как для сотрудников, так и для потенциальных работодателей.

«Мы хотим помочь коллегам максимально безболезненно пройти процедуру сокращения», — заявили изданию представители Сбербанка.

В 2017 году глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитная организация планирует вдвое сократить штат к 2025 году. На тот момент в Сбербанке работали около 300 тысяч человек. Глава «Почты России», комментируя заявление Грефа, заявил, что готов принять увольняемых в свою организацию.

По состоянию на 30 сентября 2019 года, пишет «Коммерсант», у Сбербанка было около 278 тысяч сотрудников. Точные планы по сокращению штата руководство Сбербанка не раскрывает, однако если обещание Грефа будет выполнено, то в ближайшие несколько лет кредитной организации предстоит уволить около 110 тысяч человек.