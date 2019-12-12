Продолжение «Матрицы» выйдет в мае 2021 года

Студия Warner Bros. объявила дату премьеры четвертой части фильма «Матрица». Она намечена на 21 мая 2021 года, сообщает The Hollywood Reporter.

На 1 июля 2022 года Warner Bros. запланировала премьеру фильма «Flash» о супергерое Флэше из вселенной DC Comics. Главную роль в фильме сыграет Эзра Миллер.

Студия Warner Bros. в августе 2019 года сообщила о съемках продолжения «Матрицы». В фильме задействованы Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, снимавшиеся в первых трех фильмах. Режиссер — Лана Вачовски.

Первая «Матрица» вышла в 1999 году, а последняя на данный момент часть серии, «Матрица: Революция», — в 2003 году.