На крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Один человек пострадал, трое числятся пропавшими

На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.

Как пишет ТАСС, в результате пожара пострадал один человек. «Интерфакс» сообщает об одном пострадавшем и трех пропавших. «Они находились в трюме, связь с ними установить не удается», — сказал источник агенства.

По словам собеседника ТАСС, авианосец загорелся во время ремонта в доке в Мурманске. Пожар начался в одном из энергоотсеков. Причиной возгорания могло стать нарушение правил безопасности. В экстренных службах сообщили, что тушение пожара ведется по второму, повышенному, номеру сложности.

В октябре 2018 года на заводе в Мурманске затонул плавучий док, где на ремонте находился «Адмирал Кузнецов». Погибли два человека, еще трое пострадали. В результате аварии на палубу авианосца упал кран. Стоимость ликвидации последствий происшествия оценивали в 70 миллионов рублей.