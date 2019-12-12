Из-за угроз ребенку фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской завели уголовное дело

Следователи в Одинцово завели уголовное дело по факту угроз шестилетнему сыну фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской. Об этом ТАСС сообщил адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы Рудковской и Плющенко.

Заявление об угрозах поступило в подмосковное ГУ МВД 7 ноября, добавляет агентство.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что Плющенко и Рудковская подали заявление о вымогательстве двух миллионов рублей под угрозой расправы с ребенком. Деньги у них вымогали через соцсети, уточнил источник агентства.