Глава МВД Украины объявил о задержании подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Украинская полиция задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил в своем фейсбуке глава МВД Украины Арсен Аваков.

В ближайшее время им выберут меру пресечения. Других деталей Аваков не привел.

Добавлено в 17:20. Как пишет «Украинская правда», среди задержанных — участник антитеррористической операции на востоке Украины Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко.

Шеремета убили 20 июля 2016 года. Автомобиль, на котором журналист ехал на работу, взорвали в центре Киева. В июле 2019-го президент Украины Владимир Зеленский потребовал от МВД, прокуратуры и Нацполиции доклада о расследовании убийства.