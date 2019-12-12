BlaBlaCar начал продавать билеты на автобусы

Французский сервис поиска попутчиков в автомобильных поездках BlaBlaCar закрыл сделку по покупке компании Busfor и начал интегрировать его в свой бизнес, чтобы продавать билеты на автобусы.

Как рассказала «Коммерсанту» гендиректор BlaBlaCar в России Ирина Рейдер, продажи автобусных билетов пока возможны на отдельные направления.

По мнению аналитиков, объединенная компания станет сильным игроком на рынке автобусных перевозок и перетянет долю продаваемых билетов с автовокзалов в интернет.

В BlaBlaCar заявили, что пока не планируют отказываться от бренда Busfor.

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