ФБК получил новый платеж из-за границы. Через день после подачи документов для исключения из списка «иностранных агентов»

Фонд борьбы с коррупцией получил платеж из США на следующий день после того, как сдал документы в Минюст для исключения из реестра «иностранных агентов». Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на юриста фонда Вячеслава Гимади.

«Мы вчера сдали документы на внеплановую проверку Минюста. После этого, на следующий день, нам попытались зачислить 100 долларов США на наш транзитный счет. Рублевый счет — это единственный счет ФБК, у нас нет счетов в другой валюте. Данный платеж нам просто не зачислен. Банк предложил нам открыть долларовый счет или не предпринимать никаких действий, и тогда деньги вернут отправителю», — сказал Гимади.

Минюст внес ФБК в реестр «иностранных агентов» 9 октября, обнаружив на счетах фонда три платежа из-за границы на общую сумму, эквивалентную 140 тысячам рублей. Два платежа совершил испанец Роберто Фабио Монда Карденас, он не смог внятно объяснить, зачем отправил организации деньги.

ФБК настаивал, что не мог отказаться от платежей или даже увидеть их, так как счета фонда были заблокированы в рамках расследования уголовного дела.