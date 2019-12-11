Бывший замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг получил три с половиной года по делу о мошенничестве
Источник: Интерфакс
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Бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс».
Горринга задержали в марте 2019 года, по данным «Коммерсанта», обвинения ему предъявили по делу восьмилетней давности о незаконном выделении участка земли в Подмосковье.
Из «Росгеологии» Горринга уволили в январе 2019-го после того, как в стриме видеоигры он рассказал о сексе с подчиненными.