Бывший замглавы «Росгеологии» Руслан Горринг получил три с половиной года по делу о мошенничестве

Бывшего первого замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга приговорили к трем с половиной годам лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс».

Горринга задержали в марте 2019 года, по данным «Коммерсанта», обвинения ему предъявили по делу восьмилетней давности о незаконном выделении участка земли в Подмосковье.

Из «Росгеологии» Горринга уволили в январе 2019-го после того, как в стриме видеоигры он рассказал о сексе с подчиненными.