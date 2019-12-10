Задержан четвертый подозреваемый в угрозах судье по делу Павла Устинова

В Воронеже задержан подозреваемый по уголовному делу об угрозах судье Алексею Криворучко, председательствовавшему на процессе над Павлом Устиновым. Задержанный стал четвертым фигурантом дела.

По данным Baza, задержанного зовут Михаил Квасов. По версии следствия, отмечает издание, он оставил «несколько агрессивных комментариев в соцсетях», связанных с Криворучко.

В сентябре Криворучко приговорил Павла Устинова к трем с половиной годам лишения свободы в рамках «московского дела». После общественной кампании в поддержку Устинова Мосгорсуд заменил актеру реальный срок на год лишения свободы условно.

После пересмотра приговора Мосгорсуд заявил о травле судьи Криворучко в СМИ и в соцсетях.

Из трех других фигурантов дела об угрозах — Евгения Ерзунова, Алексея Вересова и Сергея Половца — первые двое находятся под арестом, Половец — под подпиской о невыезде. Половец и Ерзунов признали вину.