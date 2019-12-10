В оборонный бюджет США включили санкции в отношении российских газопроводов
В проект оборонного бюджета США включены санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Проект бюджета опубликовал комитет по вооруженным силам сената США. Такая мера, считают авторы документа, направлена на обеспечение энергобезопасности Европы.
В числе других мер «по сдерживанию агрессии» России, включенных в проект оборонного бюджета, запрет на передачу Турции американских истребителей F-35 из-за закупки этой страной у России ЗРК С-400 «Триумф» и помощь Украине, включая поставки летального оружия.
Предполагается, что проект оборонного бюджета США будет принят до конца декабря.
О том, что США рассматривают возможность введения санкций в отношении российских газопроводов, со ссылкой на источники сообщалось несколько месяцев назад. Предполагается, что санкции затронут компании, предоставляющие оборудование для укладки труб под водой. Также сообщалось о возможности включения в оборонный бюджет санкций в отношении российского госдолга, но в версии документа, опубликованной Комитетом сената по вооруженным силам, этого пункта нет.