Госдеп США ввел санкции в отношении главы МВД Грозного. Его связали с убийством 27 задержанных

Госдепартамент США ввел санкции в отношении начальника управления МВД Грозного Аслана Ирасханова за нарушение прав человека, сообщается на сайте ведомства.

В Госдепе считают, что Ирасханов «несет ответственность за внесудебную казнь 27 человек». В ведомстве отметили, что это произошло, когда Ирасханов командовал полком патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова.

«Новая газета» ранее сообщала, что в январе 2017 года в Грозном произошло массовое убийство задержанных. Издание утверждало, что на территории полка ППС полиции имени Ахмата Кадырова убили 27 человек, задержанных в ходе рейдов, проведенных в связи с убийством полицейского. Власти Чечни называли заявления газеты ложью и «очередным витком и всплеском нездоровой фантазии».