Amazon подал в суд на Минобороны США. Компания заявила, что не получила контракт с Пентагоном из-за «закулисных атак» Трампа
Amazon проиграл конкурс на заключение 10-миллиардного контракта с Пентагоном из-за «закулисных атак» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в исковом заявлении корпорации, которое приводит Reuters.
Amazon подал иск в суд, который рассматривает имущественные претензии к федеральному правительству США. Корпорация добивается пересмотра результатов конкурса на заключение контракта с Пентагоном.
Amazon утверждает, что вмешательство Трампа не позволило Пентагону выбрать победителя конкурса «разумно и справедливо». Мотивом Трампа названо желание навредить своему «предполагаемому политическому сопернику», владельцу Amazon Джеффу Безосу.
The Washington Post отмечает, что в иске нет прямых доказательств вмешательства Трампа; там приведены, в частности, твиты президента США с критикой Безоса и сообщения СМИ о призывах Трампа пересмотреть условия конкурса Пентагона из-за жалоб.
Министерство обороны, ставшее ответчиком по иску Amazon заявило The Washington Post, что победителя контракта выбирали опытные эксперты, не имевшие контактов с Белым домом.
«Вопрос заключается в том, следует ли разрешить президенту Соединенных Штатов использовать бюджет министерства обороны для достижения своих личных и политических целей», — говорится в жалобе (англ. яз.).
Контракт с Пентагоном на 10 миллиардов касался разработки облачных технологий. Amazon считался фаворитом в борьбе за тендер, но в конце октября было объявлено, что его выиграл Microsoft.
После этого СМИ сообщили, что в готовящейся к печати книге про бывшего главу Пентагона Джеймса Мэттиса говорится, что Дональд Трамп в 2018 году просил Мэттиса «выкинуть» Amazon из борьбы за тендер.
Трамп неоднократно публично критиковал Джеффа Безоса. В частности, президент США заявлял, что принадлежащая Безосу газета The Washington Post пишет о нем и его администрации только в негативном ключе.