Amazon подал в суд на Минобороны США. Компания заявила, что не получила контракт с Пентагоном из-за «закулисных атак» Трампа

Amazon проиграл конкурс на заключение 10-миллиардного контракта с Пентагоном из-за «закулисных атак» президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается в исковом заявлении корпорации, которое приводит Reuters.

Amazon подал иск в суд, который рассматривает имущественные претензии к федеральному правительству США. Корпорация добивается пересмотра результатов конкурса на заключение контракта с Пентагоном.

Amazon утверждает, что вмешательство Трампа не позволило Пентагону выбрать победителя конкурса «разумно и справедливо». Мотивом Трампа названо желание навредить своему «предполагаемому политическому сопернику», владельцу Amazon Джеффу Безосу.

The Washington Post отмечает, что в иске нет прямых доказательств вмешательства Трампа; там приведены, в частности, твиты президента США с критикой Безоса и сообщения СМИ о призывах Трампа пересмотреть условия конкурса Пентагона из-за жалоб.

Министерство обороны, ставшее ответчиком по иску Amazon заявило The Washington Post, что победителя контракта выбирали опытные эксперты, не имевшие контактов с Белым домом.

Контракт с Пентагоном на 10 миллиардов касался разработки облачных технологий. Amazon считался фаворитом в борьбе за тендер, но в конце октября было объявлено, что его выиграл Microsoft.

После этого СМИ сообщили, что в готовящейся к печати книге про бывшего главу Пентагона Джеймса Мэттиса говорится, что Дональд Трамп в 2018 году просил Мэттиса «выкинуть» Amazon из борьбы за тендер.

Трамп неоднократно публично критиковал Джеффа Безоса. В частности, президент США заявлял, что принадлежащая Безосу газета The Washington Post пишет о нем и его администрации только в негативном ключе.