На портале госуслуг появится возможность заключить электронный договор купли-продажи автомобилей

Минкомсвязи и МВД разрабатывают новый бесплатный сервис — электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг. Об этом «Коммерсанту» сообщил замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Новый сервис позволит покупателю узнать параметры и историю автомобиля, а также сформировать электронный договор, который можно будет заверить электронной подписью через личный кабинет. В договор автоматически будут внесены данные о продавце, покупателе и транспортном средстве. Эти сведения также будут направлены в ГИБДД. Затем продавцу и покупателю надо будет приехать в подразделение для регистрации машины.

По словам Паршина, электронный договор сделает оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее. Техническая отладка сервиса уже началась. Когда его запустят, официально не сообщается; по данным «Коммерсанта», в 2020 году. На первом этапе сервис будет доступен только физическим лицам.