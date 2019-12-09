Мать Анны Павликовой объявила голодовку

Мать фигурантки дела Анны Павликовой Юлия Виноградова сообщила в фейсбуке, что начинает голодовку из-за уголовного преследования политических заключенных.

«От чувства безысходности я сегодня объявляю голодовку в последней надежде быть услышанной! И требую правосудия для политзаключенных!!» — написала она.

Юлия Виноградова объявила голодовку после того, как суд приговорил к трем годам колонии фигуранта «московского дела» Эдуарда Малышевского. 6 декабря суды вынесли приговоры еще семи фигурантам этого дела.

«Впереди приговор моей дочери по делу „Нового величия“… В субботу, мы, мамы политзаключенных вышли на пикеты… До этого мы писали письмо президенту… Нас не слышат… Присылают отписки, забирают в ОВД… Мой зять сидит в тюрьме, у моей дочери скоро приговор», — заявила Виноградова.

Как пишет «Новая газета», голодовку также объявила Наталья Конон, мать бывшего фигуранта «московского дела» Даниила Конона.