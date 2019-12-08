Губернатор Ставрополья объявил 31 декабря выходным после голосования в инстаграме

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что 31 декабря в регионе будет нерабочим днем. В своем инстаграме он опубликовал результаты голосования «тысяч людей», которое он проводил в сторис. По их итогам, 93 процента жителей края готовы ради выходного 31 декабря отработать в субботу 28 декабря.

Ранее о намерении сделать 31 декабря выходным днем заявляли власти Крыма и Томской области. Также предновогодний день будет выходным для госслужащих Кировской области.

В конце ноября в Госдуму внесли законопроект о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря. В «Единой России» инициативу назвали «излишней».