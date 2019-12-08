Арбатского участкового, фабриковавшего дела о наркотиках, приговорили к трем годам колонии

Пресненский суд Москвы приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего участкового по району Арбат Константина Данилочкина, фальсифицировавшего уголовные дела о хранении наркотиков для улучшения служебных показателей, сообщает ТАСС.

Полицейский осужден по статье о превышении должностных полномочий. Обвинения в производстве и сбыте наркотиков с него сняты.

Данилочкина задержали в августе 2018 года по подозрению в том, что он делал закладки с наркотическими веществами, размещал объявления о них в интернете, а также с помощью подставных провокаторов задерживал нарушителей с поличным. После возбуждения уголовного дела его уволили со службы.

«Медуза» рассказывала о случае Ильдара Ибрагимова, пострадавшего от действий участкового Данилочкина.