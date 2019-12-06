Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тысяч рублей за участие в протестной акции

Мещанский суд Москвы оштрафовал журналиста Илью Азара на 300 тысяч рублей за участие в несогласованной акции протеста, прошедшей в Москве 31 августа. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Азар в суде отказался считать прошедшую акцию несогласованной. Адвокат «Апологии протеста» Татьяна Молоканова, в свою очередь, назвала недопустимым доказательством фотографию, представленную в суде. По ее словам, снимок не доказывает, что Азар нарушал закон. «На фотографии видно, что Илья Вильямович мороженое кушает, а не лозунги скандирует», — сказала Молоканова.

Из-за акции протеста 31 августа Илью Азара задержали 2 сентября. При задержании он сказал полицейским, что в квартире осталась его двухлетняя дочь, но его все равно увезли в отделение. Мать девочки приехала через полчаса, все это время квартира оставалась открытой. СК отказался проводить проверку в отношении полицейских.