Обвинение запросило от трех до четырех лет колонии для четверых фигурантов «московского дела»
Прокуратура запросила от трех до четырех лет колонии общего режима для четверых фигурантов «московского дела».
Для Никиты Чирцова обвинение запросило три с половиной года колонии общего режима. Александра Мыльникова прокуратура потребовала приговорить к трем годам колонии общего режима, Максима Мартинцова — к трем с половиной годам, Егора Лесных — к четырем годам.
Чирцова обвиняют в том, что он толкнул в грудь полицейского на акции протеста 27 июля. Лесных, Мартинцов и Мыльников обвиняются в том, что повалили на землю росгвардейца; Лесных, по версии следствия, также пнул ногой полицейского. Все четверо фигурантов дела не признали вину.
Накануне прокуратура потребовала от трех до четырех лет колонии для еще трех фигурантов «московского дела»: Павла Новикова, Владимира Емельянова и Егора Жукова.
Жуков один из самых известных фигурантов «московского дела». В его поддержку была развернута общественная кампания с участием «Новой газеты», «Эха Москвы» и рэпера Оксимирона. Первоначально его обвиняли в участии в массовых беспорядках, позднее — в призывах к экстремизму.