Фонд кино займется репертуаром региональных кинотеатров

Государственный в 2020 году запустит программу поддержки региональных кинотеатров, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя организации.

Фонд кино займется управлением репертуаром кинотеатров, отношениями с прокатными компаниями и продюсерами, утверждает издание. Фонд будет предоставлять кинотеатрам как российские фильмы, так и крупные голливудские блокбастеры.

Программа затронет кинотеатры в малых городах, реконструкцию которых государство. Пока что фонд договорился об управлении репертуаром в 41 кинотеатре.

Программа нацелена на то, чтобы увеличить посещаемость кинотеатров, сообщила управляющая форумом «Российский кинобизнес» Екатерина Бородачева, которая, по словам источников «Ведомостей», станет руководителем программы.

В 2018 году, по информации Фонда кино, реконструированные кинотеатры посетили 6,8 миллиона зрителей. Они заплатили за билеты 1,2 миллиарда рублей — это 1,2% общей кинокаccы.

Минкульт РФ и Фонд кино ежегодно выделяют несколько миллиардов рублей на производство российских фильмов. Больше трети фильмов не окупили государственное финансирование. Некоторые киноленты, получившие господдержку, не выходили в прокат, другие увидели несколько тысяч человек.