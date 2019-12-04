Житель Перми открыл стрельбу по прохожим. Погибла женщина

В Перми местный житель открыл огонь из ружья по прохожим, сообщает краевое управление Следственного комитета.

Инцидент произошел в Орджоникидзевском районе города ранним утром 4 декабря. Сначала злоумышленник, находившийся в состоянии опьянения, начал стрелять из окна своей квартиры, а затем вышел с охотничьим ружьем на улицу и открыл огонь по прохожим.

В результате погибла одна женщина. Также ранения получили еще один мужчина и сотрудник Росгвардии, участвовавший в задержании преступника.

Нападавший — 50-летний ранее судимый мужчина — обезврежен и доставлен в полицию. Мотивы его действий устанавливаются.

СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве из хулиганских побуждений, покушении на убийство и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.