Российское посольство снова пожаловалось на невыдачу чиновникам американских виз

Власти США не выдали визы делегации российского Федерального казначейства, которая должна была 3 декабря принять участие в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении российского посольства в США.

Кроме того, Госдепартамент не позволил директору департамента МИД РФ по работе с соотечественниками Олегу Мальгинову посетить в конце ноября Молодежный форум в Нью-Йорке, утверждает ведомство.

Американская сторона оправдывала затягивание оформления виз нехваткой консульских сотрудников, но эти «отговорки не соответствуют действительности», добавили в российском посольстве.

Ранее осенью США не выдали визы нескольким членам российской делегации, планировавших участвовать в заседаниях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что российская сторона не будет «терпеть такое хамство».