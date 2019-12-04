Российские производители безалкогольных напитков будут добавлять в них меньше сахара

Российские производители и импортеры безалкогольных напитков обязуются в ближайшие пять лет снизить содержание сахара в своей продукции в среднем на 10%. По данным «Ведомостей», соответствующее соглашение крупнейшие на этом рынке компании подпишут 4 декабря.

Помимо снижения содержания сахара производители безалкогольных напитков добровольно обязуются ввести в ассортимент напитки в небольших упаковках (менее 500 миллилитров), а также не рекламировать свою продукцию в СМИ, основная аудитория которых — дети до 12 лет и не раздавать ее бесплатно около школ и других детских учреждений.

Основная идея соглашения, рассказал президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков, — стимулирование рационального потребления.

По данным «Ведомостей», кодекс подпишут, в числе прочих, PepsiCo, IDS Borjomi Russia, «Coca-Cola HBC Россия», УК «Черноголовка», «Холдинг аква» (производитель «Ессентуков») и другие.

Отказ от рекламы, рассчитанной на детей моложе 12 лет, часть глобальной стратегии PepsiCo и Coca-Cola, заявили «Ведомостям» представители этих компаний. На российском рынке, подчеркнули они, уже представлена продукция со сниженным содержанием сахара.

За последние годы в Госдуме несколько раз предлагали ввести особую маркировку для продуктов с повышенным содержанием сахара и жира или специальные акцизы на них. Правительство эти предложения не поддержало.