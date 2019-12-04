РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за матерную кричалку о Дзюбе. Второй раз за неделю

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за то, что болельщики команды «скандировали нецензурные выражения» в адрес футболиста «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом объявил глава комитета Артур Григорьянц, пишет «Чемпионат».

Во время матча «Зенит» — «Спартак», прошедшего 1 декабря в Петербурге, фанаты московского клуба скандировали «Дзюба, иди на *** [к чертям]». «Зенит» победил в матче со счетом 1:0.

Помимо этого «Спартак» оштрафовали на 250 тысяч рублей за несогласованные баннеры фанатов и неподобающее поведение команды, получившей шесть желтых карточек. «Зенит» получил штраф в 150 тысяч рублей за мат и бумажные ленты, брошенные фанатами на поле.

27 ноября РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за то, что болельщики скандировали ту же кричалку против Дзюбы в матче против «Урала». Дзюба на матче не присутствовал.

Артем Дзюба — воспитанник «Спартака», который в 2015 году перешел в «Зенит». После этого у футболиста неоднократно возникали конфликты с фанатами московского клуба. Новый виток противостояния начался после матча сборной России против Сан-Марино, прошедшего 19 ноября. Тогда болельщики скандировали «Дзюба, ты нас слышишь? Иди на ***» В РФС обещали найти нарушителей и запретить им посещать матчи сборной России в Петербурге на Евро-2020.

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