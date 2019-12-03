Украина объявила в розыск подозреваемого по делу о крушении MH17 Владимира Цемаха

Служба безопасности Украины объявила в розыск подозреваемого по делу о катастрофе рейса MH17, бывшего командира подразделения ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, сообщает «112 Украина».

Информация о Цемахе опубликована в разделе «Розыск» на сайте украинского МВД. Его подозревают в совершении теракта и в создании террористической группировки.

Нидерланды, под чьим руководством расследуется крушение лайнера «Малайзийских авиалиний» в Донбассе, 2 декабря сообщили, что Россия позволила Цемаху покинуть территорию страны, тем самым не выполнив запрос о его экстрадиции.

Цемах уехал в самопровозглашенную ДНР в сентябре 2019 года после того, как Киев передал его Москве при обмене заключенными. На Украине Цемаха арестовывали по обвинению в создании террористической группы.

Объединенная следственная группа в июне предъявила обвинения по делу о катастрофе MH17 россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко. Цемах был ключевым свидетелем, позднее его статус поменялся на подозреваемого.

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