Главу компании-подрядчика космодрома Восточный приговорили к 11 годам колонии за хищение почти миллиарда рублей

Суд Благовещенска приговорил к 11 годам колонии общего режима бывшего гендиректора компании «УСИО» Дмитрия Вишневского, обвинявшегося в растрате при выполнении работ на строительстве космодрома Восточный, сообщает «Интерфакс».

По данным следствия, в 2012-2014 годах ООО «УСИО» заключило контракты на создание внешнего электроснабжения космодрома, получив за это от госкомпании «Дальспецстрой» около двух миллиардов рублей. После этого Вишневский перевел бюджетные деньги сторонним организациям, утверждает следствие — по одному контракту было похищено 660 миллионов рублей, по другому — около 320 миллионов рублей.

Строительство космодрома Восточный в Амурской области ведется с 2012 года. За это время Генпрокуратура выявила более 17 тысяч нарушений закона при строительстве и возбудила более 140 уголовных дел.

Сейчас завершено 14 из 19 объектов Восточного. В общей сложности на строительство космодрома выделен 91 миллиард рублей. По данным Кремля, из них были похищены 11 миллиардов, но 3,5 впоследствии вернули.

11 ноября президент России Владимир Путин заявил, что на Восточном продолжают воровать, несмотря на десятки уголовных дел. «Сто раз сказано было — работайте прозрачно, деньги большие выделяются… Нет, воруют сотнями миллионов, сотнями миллионов!» — заявил Путин.