Для чиновников Кировской области 31 декабря сделали выходным

Губернатор Кировской области Игорь Васильев объявил 31 декабря 2019 года выходным днем, сообщается на сайте регионального правительства.

«Мы в правительстве области такое решение, касающееся государственных служащих и подведомственных учреждений, приняли. 31 декабря день будет выходной. Думаю, другие организации и предприятия подтянутся», — приводит слова Васильева правительственная пресс-служба.

Суббота, 28 декабря, в Кировской области будет рабочей.

Томский губернатор Сергей Жвачкин объявил для госслужащих 31 декабря 2019 года выходным еще в ноябре. Так же поступили в администрации Томска.

В конце ноября в Госдуму внесли законопроект о переносе одного из выходных дней календарного года на 31 декабря. В «Единой России» инициативу назвали «излишней».

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