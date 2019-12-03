Басманный суд сообщил о заочном аресте нового фигуранта «московского дела»

В появился новый фигурант. Пресс-служба Басманного суда объявила о заочном аресте Меденкова Сергея Александровича по обвинению в нападении на сотрудника правоохранительных органов на акции протеста 27 июля.

Заочный арест Меденкова, цитирует ТАСС сообщение пресс-службы, суд санкционировал 21 ноября. Новый фигурант «московского дела» объявлен в международный розыск. Подробности обвинения пока не раскрываются.

Последний на момент написания новости обвиняемый по «московскому делу» был арестован в конце ноября. Сергея Суровцева обвиняют в том, что он ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения. Расследование дела Суровцева заняло у СК один день.