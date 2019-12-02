В Забайкалье объявлен траур по погибшим в аварии автобуса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 2 декабря днем траура по погибшим в результате падения автобуса с моста в реку в Сретенском районе.

На всей территории края приспустят государственные флаги и отменят развлекательные передачи и мероприятия.

Местные власти выплатят родственникам погибших в аварии по одному миллиону рублей компенсации. Семьи пострадавших в ДТП получат от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм.

1 декабря рейсовый автобус, следовавший из Сретенска в Читу, упал на лед с моста через реку Куэнгу. В результате погибли 19 человек и еще 21 получил ранения. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, когда у автобуса лопнуло колесо.