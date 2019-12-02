РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы в России и других странах

Компания «Российские железные дороги» собирается в начале 2020 года обновить свой сайт и начать продажи билетов в режиме мультимодальных пассажирских перевозок. Об этом, как сообщают «Ведомости», заявил директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин.

В начале пользователи нового сайта РЖД смогут купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, рейсы которых состыкованы по времени прибытия и отправления. Затем можно будет заказать такси и билеты на водный транспорт. Также изучается возможность бронирования гостиничных номеров.

На сайте будут доступны билеты на поезда и самолеты как по России, так и между странами, отметил Чаркин. В частности, будут билеты европейских железнодорожных перевозчиков.

До 2025 года РЖД планирует инвестировать 7,43 миллиарда рублей в разные сервисы платформы мультимодальных пассажирских перевозок. В компании оценили экономический эффект от проекта в 28 миллиардов рублей.